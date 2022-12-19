Москва, 19 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Более тысячи российских туристов были возвращены из Египта. Об этом 19 декабря сообщил журналистам заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

(сс) Michael Caven Египет

По его словам, находящиеся в Египте граждане России размещены в гостиницах, их обеспечили питанием.

«У нас создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором TezTour. По данным туроператора, уже более одной тысяч человек вывезены, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием», — заявил Вахруков.

Он напомнил, что Минэкономразвития настроено на системную работу с подобными рисками, в скором времени планируется провести стратегические сессии с туроператорами для выработки единого алгоритма реагирования в таких кризисных ситуациях.

Напомним, что 15 декабря рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет были отменены из-за ограничения воздушного пространства Иордании. Росавиация рекомендовала авиакомпании пересадить пассажиров на авиарейсы других компаний.

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