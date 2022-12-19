Евросоюзу не обойтись без российского СПГ — экономист Хрустова
Доцент Хрустова объяснила, почему Европе придется остаться зависимой от российского газа
Москва, 19 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Для достижения данной цели и компенсации сокращения поставок трубопроводного газа Европа резко увеличила закупку СПГ на мировом рынке, однако Россия по-прежнему осталась ключевым поставщиком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявила доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Любовь Хрустова. Так она прокомментировала новость о том, что Европа опередила Азию по импорту российского сжиженного природного газа.
«В настоящий момент европейские страны стремятся снизить свою зависимость от энергоресурсов, поставляемых Россией, однако сделать это за короткий промежуток времени будет достаточно сложно. Для достижения данной цели и компенсации сокращения поставок трубопроводного газа Европа резко увеличила закупку СПГ на мировом рынке, однако Россия по-прежнему осталась ключевым поставщиком, — сказала Хрустова. — Закупка СПГ у других стран, таких как Катар, Алжир и США, оказывается более дорогой. Кроме того, сейчас Европа недостаточно подготовлена технологически к формированию необходимого объема запасов СПГ — не хватает терминалов для приема СПГ (в Германии первый терминал для приема СПГ вошел в строй на днях), объемы хранилищ не соответствуют прогнозируемой потребности на случай неблагоприятных климатических условий».
Как отметила доцент, в ближайшие два-три года Европа будет вкладывать свои ресурсы в строительство дополнительных терминалов и хранилищ, одновременно всеми способами стремясь заполнить имеющиеся мощности до предела, в том числе продолжая наращивать закупки в России.
«Таким образом, даже с учетом роста поставок СПГ в Азию можно предположить, что Европа будет оставаться крупнейшим покупателем СПГ в период до 2025–2026 года. Представить себе возможность полного отказа от поставок российского СПГ на европейские рынки на данный момент невозможно», — подытожила Хрустова.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что европейский рынок останется чрезмерно напряженным минимум до конца 2026 года.