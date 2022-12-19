Москва, 19 декабря, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Для достижения данной цели и компенсации сокращения поставок трубопроводного газа Европа резко увеличила закупку СПГ на мировом рынке, однако Россия по-прежнему осталась ключевым поставщиком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявила доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Любовь Хрустова. Так она прокомментировала новость о том, что Европа опередила Азию по импорту российского сжиженного природного газа.

(сс) lightgraphs СПГ-танкер

«В настоящий момент европейские страны стремятся снизить свою зависимость от энергоресурсов, поставляемых Россией, однако сделать это за короткий промежуток времени будет достаточно сложно. Для достижения данной цели и компенсации сокращения поставок трубопроводного газа Европа резко увеличила закупку СПГ на мировом рынке, однако Россия по-прежнему осталась ключевым поставщиком, — сказала Хрустова. — Закупка СПГ у других стран, таких как Катар, Алжир и США, оказывается более дорогой. Кроме того, сейчас Европа недостаточно подготовлена технологически к формированию необходимого объема запасов СПГ — не хватает терминалов для приема СПГ (в Германии первый терминал для приема СПГ вошел в строй на днях), объемы хранилищ не соответствуют прогнозируемой потребности на случай неблагоприятных климатических условий».

Как отметила доцент, в ближайшие два-три года Европа будет вкладывать свои ресурсы в строительство дополнительных терминалов и хранилищ, одновременно всеми способами стремясь заполнить имеющиеся мощности до предела, в том числе продолжая наращивать закупки в России.

«Таким образом, даже с учетом роста поставок СПГ в Азию можно предположить, что Европа будет оставаться крупнейшим покупателем СПГ в период до 2025–2026 года. Представить себе возможность полного отказа от поставок российского СПГ на европейские рынки на данный момент невозможно», — подытожила Хрустова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что европейский рынок останется чрезмерно напряженным минимум до конца 2026 года.