Москва, 19 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Порядка 150 млн тонн зерна ожидается собрать в России по итогам 2022 года. С такой оценкой 19 декабря выступил глава российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Сводка по уборке была неделю назад — в районе 159 млн тонн общий вал по зерну в бункерном весе», — сказал он.

Уточняется, что, по данным аналитиков, диапазон объёма урожая составит от 147 до 151 млн тонн. «Это реальные цифры, которые будут оправданы после доработки», — добавил Злочевский.

По его словам, рекордный урожай зерна способствует снижению цен на данную продукцию. В прошлом сезоне на мировом рынке за тонну зерна максимально давали 450 долларов, сейчас — около 300, отметил глава российского зернового союза.

По информации Росстата, урожай зерновых в 2021 году составил в чистом весе 121,4 млн тонн, в 2020 году — 133,5 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее заявлял о необходимости своевременного и качественного учёта урожая.

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