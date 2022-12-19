Москва, 19 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Российское население все более занимает сберегательную позицию и пока больше настроено продолжать пользоваться имеющимся автопарком, что снижает уровень спроса на новые автомашины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал прогнозы российских дилеров о том, что в начале 2023 года новые легковые автомобили вырастут в цене на 10%.

Авторынок

«В условиях сохраняющегося товарного дефицита новых автомобилей дальнейшее подорожание привычных автомарок практически предопределено, но не столь существенно, как в процессе первичного нарушения логистики поставок, — сказал Цыганов. — Каналы параллельного импорта и поставок автомашин со вторичного рынка удовлетворяют часть спроса, уже начали формироваться предложения по страхованию машин от поломок, которые могут заместить гарантийные обязательства, ранее предоставлявшиеся производителями. Лишь часть рынка занята китайским автопромом, который пока еще не занял всю освободившуюся нишу. Сказывается и настороженное отношение к китайским автомашинам у потребителей».

Экономист подчеркнул, что жители РФ занимают все более сберегательную позицию и пока настроены продолжать использовать имеющийся автопарк, что снижает уровень спроса на новые автомашины.

«Также сдерживающим рост цен фактором будет рост производства отечественных автомашин и поставки корейских производителей, если они решат продолжить работу в России. В целом эти факторы создают условия для постепенного подорожания, которое в условиях стабильного курса рубля составит до 10-15% к весне 2023 года», — подытожил Цыганов.

В свою очередь, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что цены на импортные модели автомашин в РФ уже находятся на достаточно высоком уровне.

«При этом население снизило покупки новых авто. Если в 2021 году было приобретено свыше 1,6 млн новых автомобилей, то в 2022 году — всего 598 тыс. Любая попытка увеличить цены приведет к дальнейшему спаду продаж. Поэтому рост цен на авто должен соответствовать только мировой рыночной конъюнктуре», — отметил Сафонов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стоимость техосмотра легковых автомобилей в России с 1 января 2023 года увеличится в среднем на 57%.