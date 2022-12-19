Москва, 19 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В России ожидают, что по итогам 2022 года товарооборот с Китаем составит 170 млрд долларов, заявил 19 декабря в эфире телеканала «Россия 24» глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Мы ожидали к декабрю месяцу общий товарооборот на уровне 160 млрд долларов. Этот прогноз практически оправдался — мы имеем по декабрю месяцу 159 миллиардов долларов. Думаем, что по результат года товарооборот с Китаем будет на уровне 170 млрд долларов. В настоящее время это +26% к прошлому году», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Россия купила у Китая на 47,5% больше товаров, чем год назад. Только за ноябрь страны продали друг другу товаров на 18,3 млрд долларов, ввоз в Россию осуществлялся на сумму 10,5 млрд долларов, в КНР — на 7,7 млрд.

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