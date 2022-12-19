Москва, 19 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Даже с появлением новых мощностей для импорта сжиженного природного газа европейский рынок останется чрезмерно напряженным минимум до конца 2026 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал прогнозы агентства Bloomberg о том, что масштабный энергетический кризис в ЕС еще только начинается.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

«После зимы 2022–2023 годов странам ЕС придется пополнять необходимые подземные запасы газа практически без поставок из России, что еще более усилит конкуренцию за танкеры СПГ, — сказал Ильинский. — Ожидается, что даже с появлением новых мощностей для импорта сжиженного природного газа европейский рынок останется чрезмерно напряженным минимум до конца 2026 года, когда будут введены дополнительные мощности как по производству СПГ, так и огромные экспортные СПГ-терминалы в США и Катаре. Это означает, что вероятность снижения сверхвысоких цен на СПГ в Европе в ближайшие 4-5 лет практически нулевая».

По его словам, хотя правительства самых богатых стран Европы смогли несколько смягчить энергетический удар и помочь национальным производителям и домохозяйствам частично справиться с последствиями энергетического шока, предоставив им финансовую помощь в размере более 700 миллиардов долларов, возникшее чрезвычайное положение в энергетике будет длиться годами.

«В условиях роста процентных ставок и неизбежного экономического спада государственная поддержка, которая смягчила удар для миллионов домохозяйств и предприятий, становится уже совершенно недоступной, — констатировал профессор. — Нельзя не согласиться с утверждениями Bloomberg, что нынешнее состояние энергетического рынка в Европе является только сравнительно легким началом глубокого энергетического кризиса, который затронет буквально все аспекты социально-экономической жизни стран ЕС. После завершения холодного зимнего периода 2022–2023 годов и практического опустошения газовых хранилищ ЕС вопросы обеспечения как энергетической безопасности, так и непрерывной работы европейской промышленности приобретут невиданную ранее остроту».

Ильинский также добавил, что отсутствие экспорта российских энергоносителей в Европу, полный выход Китая из продолжительного локдауна и создание огромных стратегических запасов нефти и газа в Японии для обеспечения национальной энергетической безопасности не оставляют никаких шансов на снижение интенсивности европейского энергетического шока в будущем.

«По прогнозам Bloomberg, острая фаза энергетического кризиса в Европе продлится не менее пяти лет, однако западные информационные агентства обыкновенно дают более оптимистические прогнозы для западной экономики, чем суровая экономическая реальность, из-за их глубокого вовлечения в информационную войну Запала с Россией. Скорее всего, энергетический кризис в Европе будет длиться десятилетиями, пока бюрократам из Брюсселя не удастся на практике полностью заменить дешевый российский газ бесплатной солнечной энергией и энергией ветра», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ЕС не сможет заместить российский газ американским СПГ в полном объеме.