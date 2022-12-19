Киев, 19 декабря, 2022, 12:47 — ИА Регнум. После взрывов на энергообъектах Украины в нескольких областях страны введены графики аварийных отключений электроэнергии. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По информации пресс-службы этого предприятия, графики аварийных отключений электроэнергии были введены в Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской областях, городе Киеве, а также на временно оккупированной киевским режимом территории Запорожской области.

Уточняется, что возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время.

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