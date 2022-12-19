Киев, 19 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Ситуация в украинской энергосистеме сложная, сообщили 19 декабря в «Укрэнерго».

Ivan Zuber Без электричества

В компании отметили, что прошлой ночью было несколько попаданий по объектам инфраструктуры

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря экстренные аварийные отключения электричества были введены на всей территории Украины. 18 декабря экстренные отключения света ввели власти трёх регионов Украины ― Днепропетровской, Киевской и Одесской областей.

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