Москва, 19 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Европейский союз пока переживает лишь начало масштабного энергетического кризиса, и можно предположить, что преодолеть этот кризис ЕС не сможет ранее 2025 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он прокомментировал прогноз американского агентства Bloomberg о мировом экономическом кризисе.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мировой экспорт газа составляет 940 млрд кубометров. До 2022 года доля России составляла 26%. Второе место занимали США — 15% мирового рынка. 14% приходится на Иран, Катар и другие страны Ближнего Востока. При этом более 52% приходится на поставки СПГ. Но необходимо иметь ввиду, что увеличение поставок газа тесно связано с возможностью обеспечить его переработку и перевозку. Сегодня в Европе такого объема терминалов для приема СПГ и его транспортировки из США специальными кораблями нет. Поэтому заместить российский газ американским в полном масштабе не получится. Кроме того, цена потребления сланцевого газа из США значительно дороже, чем трубопроводный российский газ», — сказал Сафонов.

При этом, как отметил Сафонов, в результате дефицита газа главными пострадавшими в Европе оказывается не население, а промышленные компании.

«Поэтому в 2023 году европейские компании будут терять свои конкурентные преимущества из-за вынужденного роста себестоимости товаров и услуг, — сказал он. — Если цена на газ в 2023 году останется в текущих пределах, то можно ожидать замедления европейской экономики до 0,5-1%. Преодолеть кризис удастся не ранее 2025 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Вячеслав Кулагин заявил, что экономика ЕС заходит в стагнацию с очень неопределенными последствиями развития.