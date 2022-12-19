Сеул, 19 декабря, 2022, 14:11 — ИА Регнум. «Одинокой смертью» в Южной Корее умирают не только пожилые люди, но и мужчины среднего возраста. В минувшем году таких случаев было свыше 3 тыс., сообщает CNN со ссылкой на отчёт минздрава страны.

Рене Магритт. Размышления одинокого человека. 1926

В Японии «одинокую смерть» именуют кодокуси, в Южной Корее — годокса (godoksa). Под этим явлением понимают такую смерть одинокого человека в результате суицида или болезни, которая остаётся незамеченной для окружающих на протяжении некоторого времени. В ряде случаев умерших находят лишь через несколько лет.

В последнее десятилетие в Южной Корее число одиноких смертей выросло, пандемия COVID-19 усугубила ситуацию. Ранее власти страны заявили, что нужна более активная реакция на смерти одиноких людей в условиях перехода к «сверхвозрастному» обществу, в частности, необходимо быстро выявлять случаи социальной изоляции.

В 2021 году в стране зарегистрировали 3378 «одиноких смертей» против 2412 случаев в 2017 году. При этом число умерших таким образом мужчин в 5,3 раза выше, чем женщин.

«Хотя «одинокие смерти» затрагивают людей в различных демографических группах, в отчёте показано, что мужчины среднего возраста и пожилые люди особенно подвержены риску», — говорится в публикации.

До 60% таких случаев происходит среди людей в возрасте 50–60 лет. На возрастную категорию 20–30 лет приходится 6–8% случаев.

В минувшем году правительство приняло закон о предотвращении «одиноких смертей». Власти пытаются понять причины этого явления и то, каким образом поддерживать людей из группы риска.

Старший научный сотрудник Сеульского центра благосостояния Сон Ин Чжу полагает, что основная причина смертей корейцев среднего и пожилого возраста — это стремительное ухудшение жизни из-за потери работы и жилья. В группу риска попадают также люди после развода, не имеющие бытовых навыков и не привыкшие заботиться о своём здоровье.

Ещё один фактор смертей в одиночестве — тесное и грязное жильё, подвальные квартиры или квартиры, поделенные на части. С такими жилищами, говорится в отчёте, связан риск изоляции и «стигматизации» людей.