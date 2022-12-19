Главу «Русского дома» в ЦАР эвакуируют после покушения
Главу «Русского дома» в ЦАР экстренно эвакуируют после покушения
Банги, 19 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Главу «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого экстренно эвакуируют, сообщил 19 декабря секретарь посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин.
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По его словам, состояние здоровья Сытого тяжелое, в настоящее время медики борются за жизнь.
«Принято решение об экстренной эвакуации», — сказал он РИА Новости.
Напомним, 16 декабря глава «Русского дома» в ЦАР получил посылку, которая взорвалась при вскрытии. Его госпитализировали с серьезными ранениями.
На месте взрыва была обнаружена записка, в которой Сытому адресовался призыв покинуть страну и содержались угрозы.
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