Банги, 19 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Главу «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого экстренно эвакуируют, сообщил 19 декабря секретарь посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин.

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По его словам, состояние здоровья Сытого тяжелое, в настоящее время медики борются за жизнь.

«Принято решение об экстренной эвакуации», — сказал он РИА Новости.

Напомним, 16 декабря глава «Русского дома» в ЦАР получил посылку, которая взорвалась при вскрытии. Его госпитализировали с серьезными ранениями.

На месте взрыва была обнаружена записка, в которой Сытому адресовался призыв покинуть страну и содержались угрозы.

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