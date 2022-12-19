Москва, 19 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Новая редакция закона о туризме будет более простой, чтобы облегчить работу с ним для представителей отрасли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди») на пресс-конференции в Москве.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист

По его словам, работа над документом велась давно, но «проблема была с тем, что он оказался очень многоступенчатым, многослойным, сложным».

«В конце года после новости о расформировании Ростуризма мы приняли решение о том, что все равно этот закон будем писать. Мы будем его делать более простым для того, чтобы отрегулировать базовые понятия туризма», — сказал Тарбаев.

Парламентарий пояснил, что сегодня о туризме говорится много, но разными терминами и необходимо унифицировать терминологию, в частности, определить, что такое туристическая услуга на территории России.

«Самое главное, чтобы он был понятен людям, которые будут этим законом пользоваться. Закон должен быть прямого действия, он должен четко описывать и давать понять, что такое туризм и как этот туризм у нас сегодня в рамках законодательного поля регулируется», — добавил он.

Тарбаев отметил, что законопроект будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию.