Санкт-Петербург, 19 декабря, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился с открытым письмом на имя председателя Госдумы России Вячеслава Володина с просьбой прислать в Петербург чрезвычайную выездную комиссию для организации достойных похорон погибшего бойца ЧВК, бывшего заключенного Дмитрия Меньшикова.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Напомним, погибшего 17 ноября в ходе СВО Меньшикова, посмертно награжденного медалью «За отвагу», отказались хоронить на Аллее Славы Белоостровского кладбища из-за отсутствия у него статуса военнослужащего. После начавшегося скандала 16 декабря в Смольном заявили о скором появлении на этом кладбище «Аллеи Доблести», где будут хоронить в том числе погибших в ходе специальной военной операции лиц не из числа военнослужащих. Однако вопрос с захоронением Меньшикова до сих пор не решён, тело погибшего уже несколько недель находится в морге.

«В городе происходит беспредел, и на сегодняшний день у меня нет решения по данному вопросу. Еще вчера я убедил Дмитрия Меньшикова, что нужно пойти и погибнуть за Родину. Что он и сделал с достоинством. Однако сегодня в Петербурге ему не нашли места даже на кладбище. Ситуация вопиющая», — заявил Евгений Пригожин через свою пресс-службу.

Для скорейшего решения вопроса он направил открытое письмо Вячеславу Володину. В нем бизнесмен утверждает, что во всех регионах оперативно решаются вопросы достойного захоронения погибших бойцов ЧВК, а «в Петербурге создалась антироссийская и антипатриотическая коалиция <…> регулярно нарушающая права участников СВО».

«Мы столкнулись с чудовищной бюрократией со стороны петербургских чиновников и подведомственных профильным комитетам Смольного структур», — пишет Пригожин.

Он попросил главу Госдумы прислать в Петербург комиссию для скорейшего решения вопроса захоронения Дмитрия Меньшикова.