Токио, 19 декабря, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Япония и США создали новую структуру для анализа информации, собранной с помощью технических средств разведки, в том числе американскими беспилотными летательными аппаратами, недавно развернутыми на японской территории, сообщает 18 декабря Киодо Цусин.

U.S. Air Force БПЛА MQ-9 Reaper

Новая группа, базирующаяся на авиабазе Йокота в пригороде Токио и получившая название «Двусторонняя американо-японская ячейка анализа разведывательных данных», была создана в ноябре этого года после соглашения на встрече министров обороны Японии и США в сентябре о совместном анализе полученной информации.

Группа будет в основном анализировать информацию с американских разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper, которые были временно размещены в ноябре в юго-западной префектуре Кагосима на авиабазе Каноя морских сил самообороны Японии.

Развертывание MQ-9 отражает намерения Вашингтона усилить наблюдения и сбор разведданных вблизи островов Нансэй на юго-западе Японии, в том числе и островов Сэнкаку, на которые претендует Китай.

До ноября следующего года на авиабазе будет размещено восемь MQ-9. В состав аналитической группы входят около 30 японских и американских военных. Японский персонал происходит из сухопутных, морских и воздушных сил самообороны, а также из военной разведки министерства обороны, в то время как американский персонал — в основном из ВВС США.

Напомним, что на острова Сэнкаку (Даоюйдао), находящиеся под контролем Японии, претендуют Китай и Тайвань.