Тегеран, 19 декабря, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Иране принял огромное количество беженцев из Афганистана и Ирака, сообщает 18 декабря информационное агентство ИРНА.

DFID - UK Department for International Development Афганская семья

В то время, как международные организации и правительства, претендующие на защиту прав беженцев, вместо того, чтобы им реально помогать, лишь повторяют гуманитарные лозунги сосредоточились на новых жестах для повторения гуманитарных лозунгов, Иран приютил миллионы беженцев из Ирана и Афганистана.

Так одних граждан Афганистана прибыло в Иран свыше трёх миллионов. И Иран «приложил все усилия для удовлетворения потребностей просителей убежища, включая жильё, работу, здравоохранение и образование».

Запад же при полном молчании правозащитных организаций ввёл самые суровые санкции против Ирана, которые сказываются, в том числе, и на беженцах.