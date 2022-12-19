В Иране находится свыше трёх миллионов афганских беженцев
Иран в больших количествах принимает беженцев из Афганистана и Ирана
Тегеран, 19 декабря, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Иране принял огромное количество беженцев из Афганистана и Ирака, сообщает 18 декабря информационное агентство ИРНА.
В то время, как международные организации и правительства, претендующие на защиту прав беженцев, вместо того, чтобы им реально помогать, лишь повторяют гуманитарные лозунги сосредоточились на новых жестах для повторения гуманитарных лозунгов, Иран приютил миллионы беженцев из Ирана и Афганистана.
Так одних граждан Афганистана прибыло в Иран свыше трёх миллионов. И Иран «приложил все усилия для удовлетворения потребностей просителей убежища, включая жильё, работу, здравоохранение и образование».
Запад же при полном молчании правозащитных организаций ввёл самые суровые санкции против Ирана, которые сказываются, в том числе, и на беженцах.