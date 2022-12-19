Тегеран, 19 декабря, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Иран считает американские обвинения в военном сотрудничестве с Россией частью пропагандистской войны США, сообщает 18 декабря агентство ИРНА.

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Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани в ответ на высказывания директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, обвинившего Иран во вмешательстве в боевые действия на Украине.

Он подчеркнул, что американскими официальными лицами ставится под сомнение законное право Ирана на оборону и военное сотрудничество между Ираном и Россией. США продолжают свои необоснованные политические претензии и незаконные действия против Ирана.

Канани заявил, что антииранская пропаганда США основана на лжи и обмане и что она направлена на разжигание «иранофобских планов».

Иранский дипломат отметил, что сотрудничество между Ираном и Россией осуществляется в соответствии с международным правом и оно не направлено против каких-либо государств.