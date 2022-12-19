Брюссель, 19 декабря, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Возведение заграждений и усиление контроля на границах Евросоюза допустил председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — — Манфред Вебер, чтобы предотвратить новый миграционный кризис. Соответствующее заявление политик сделал 18 декабря в интервью газетам медиагруппы Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По мнению Вебера, если страны Евросоюза не начнут действовать немедленно, то их грозит охватить новый миграционный кризис. Политик пояснил, что такой «огромный вызов» необходимо принять всерьёз.

Вебер предложил в качестве превентивной меры усилить контроль на внешних границах ЕС «на море и на суше». Кроме того, политик указал, что в случае необходимости надо будет построить заграждения, чтобы контролировать прибывающих в Европу мигрантов.

Стоит отметить, что ряд стран Европы уже принял меры по усиленной охране своих границ от нелегальных мигрантов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что решение об операции по усиленной охране от нелегальных мигрантов границы с Венгрией было принято властями Австрии.