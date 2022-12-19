США, 19 декабря, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Высказывание, оскорбительное для ирландцев, допустил президент США Джозеф Байден в ходе своего выступления в американском штате Делавэр. Об этом 18 декабря пишет издание New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Мероприятие, организованное в округе Нью-Касл, который американский лидер называет родным, было посвящено вопросам, связанным с пособиями для ветеранов. Во время беседы с участниками встречи глава Белого дома неожиданно поприветствовал 102-летнего ветерана Рэя Фримани, участника Второй мировой войны странными словами.

«Может, я и ирландец, но не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Значит, во мне есть немного итальянского, понимаете?» — такую нестандартную реплику допустил Байден.

Отмечается, что ветераны вооружённых сил и чиновники федерального уровня, присутствовавшие на встрече, выслушали неожиданные заявления американского лидера с «озадаченным молчанием».

Слова Байдена вызвали шквал критики в соцсетях, пользователи возмущались антиирландскими репликами президента США, а также указали, что он запутался в родословной своей супруги. Джакоппа на самом деле был не отцом, а дедушкой супруги американского лидера Джилл Байден.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американцы очень негативно восприняли шутку президента США Байдена о регулярном прохождении им медицинского осмотра.