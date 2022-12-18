Вашингтон, 19 декабря, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Основания для привлечения к уголовной ответственности экс-президента США Дональда Трампа видит конгрессмен Адам Шифф, состоящий в комитете по расследованию штурма Капитолия 6 января. Соответствующее заявление политик сделал 18 декабря в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По мнению Шиффа, у спецкомитета Конгресса есть достаточно оснований для привлечения Трампа к уголовной ответственности как минимум по трём статьям.

«Как бывший прокурор, я думаю, что налицо достаточно оснований для предъявления обвинений президенту. Доказательства мне кажутся вполне очевидными», — уточнил Шифф.

Как указал конгрессмен, Трамп нарушил закон, сначала когда предпринял попытку вмешаться в утверждение Конгрессом победы на выборах действующего президента Джозефа Байдена. Затем, по словам Шиффа, Трамп преступил закон, требуя от официальных лиц отыскать в свою поддержку голоса, которых, по мнению конгрессмена, не существовало. А натравив на Капитолий толпу своих сторонников, «жаждущих крови», Трамп нарушил закон в третий раз.

Очередное заседание по делу о штурме Капитолия спецкомитет Конгресса США проведёт 19 декабря. По данным CNN, на этом заседании, вероятнее всего, будет принято решение о передаче материалов расследования в министерство юстиции. Кроме того, спецкомитет намерен рекомендовать минюсту привлечь Трампа к уголовной ответственности по статьям об организации мятежа, препятствовании официальным процедурам во время выборов, а также о заговоре с целью обмана правительства.