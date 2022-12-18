Париж, 19 декабря, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Разгон и задержание болельщиков начала полиция во Франции после финального матча ЧМ по футболу. Об этом 18 декабря сообщили очевидцы с места событий в социальных сетях.

Fanatyczny.wordpress.com Футбольные фанаты с зажженными файерами

Болельщики стали собираться на Елисейских полях в Париже ещё до начала финального матча ЧМ по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Франции. Для болельщиков были установлены экраны, движение на Елисейских полях было перекрыто. Безопасность во время матча и после него обеспечивали около 14 тыс. силовиков.

После завершения матча, в котором одержала победу сборная Аргентины, часть болельщиков покинула Елисейские поля, но некоторые фанаты остались и начали вести себя агрессивно, запускать петарды в полицейских и провоцировать столкновения со стражами порядка. В ответ силовики применили слезоточивый газ и задержали особо агрессивных болельщиков, оказывавших сопротивление полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Финал чемпионата мира по футболу в Катаре закончился победой сборной Аргентины по итогам серии пенальти со счетом 4:2.