Санкт-Петербург, 18 декабря, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Пассажирский авиалайнер был остановлен на взлётной полосе в петербургском аэропорту Пулково из-за происшествия с одним из пассажиров. Об этом 18 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию аэропорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

По предварительным данным, инцидент произошёл с авиарейсом Санкт-Петербург — Казань, который был задержан почти на два часа. Отмечается, что самолёт стал выруливать на взлётную полосу, когда экипаж получил информацию о дебошире на борту.

Экипаж принял решение вернуться с руления, после чего был вызван наряд полиции для снятия с рейса как минимум одного из пассажиров.

Официального подтверждения информации от Управления на транспорте МВД России по СЗФО на данный момент получено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пассажиров турецкого самолета, летевшего из Измира в Москву, но вынужденно севшего в Финляндии, вернули назад в Турцию.