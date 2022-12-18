Доха, 18 декабря, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вместе с командой стал чемпионом мира по футболу по итогам соревнований в Катаре. Финальная игра со сборной Франции проходила в Лусаиле на одноименном стадионе.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Основное время игры завершилось со счётом 2:2, дополнительное — со счётом 3:3, и только серия пенальти выявила победителей, где аргентинцы забили четыре гола, а французы — два.

Месси забил два мяча из трёх во время игрового времени матча и один во время пенальти.

Стоит отметить, что это пятый чемпионат мира по футболу для Месси и он впервые получил титул чемпиона. До этого футболист ближе всего был к первому месту в 2014 году, когда сборная Аргентины на мировом чемпионате заняла второе место. Для сборной Аргентины это чемпионство стало третьим.