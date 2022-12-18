Екатеринбург, 18 декабря, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 18 декабря найден погибшим 14-летний подросток, которого волонтеры и сотрудники правоохранительных органов искали сутки. Ребенок умер от обморожения, тело нашли на окраине города, сообщили представители поискового отряда «Прорыв».

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург

По имеющейся информации, перед своим исчезновением мальчик был в гостях у друзей. Там они употребили обезболивающие средства с побочными эффектами, после чего произошла ссора подростков.

В результате школьник оказался на улице, где из-за сильных холодов произошло его обморожение. Ранее во время поисков пропавшего в снегу нашли его сумку с телефоном и банковской картой.