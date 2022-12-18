Москва, 18 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В столичных аэропортах задержано и отменено 96 рейсов. Такие данные 18 декабря отражены на сервисе «Яндекс Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании вылета

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Больше всего пассажиров ожидают вылета и прилёта в столичном аэропорту «Внуково». Здесь задержаны 40 рейсов и 13 отменены.

В аэропорту «Домодедово» 18 рейсов задержано и один отменён. Два рейса отменены в «Шереметьево», ещё 22 рейса задержаны.

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Как сообщало ИА REGNUM, задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы из-за непогоды наблюдались и 17 декабря.

По данным синоптиков, 18 декабря снегопад продолжится. Сохранится гололедица, на дорогах возможны снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от четырех до шести градусов ниже нуля.