Барселона, Испания, 18 декабря, 2022, 15:42 — ИА Регнум. О перехвате подозрительного послания, направленного неизвестными в консульство Украины в Барселоне, сообщила 18 декабря испанская полиция.

(сс) Contando Estrelas Полиция Испании

Уточняется, что письмо было перехвачено 16 декабря: на него обратила внимание компания почтовых услуг Correos. В полиции в интервью ТАСС пояснили, что это послание «не содержало никаких взрывчатых веществ».

По факту обнаружения этого письма в Испании начали расследование. Уголовное производство запущено на фоне ранее случившегося ЧП в Мадриде, где в конце прошлого месяца из-за письма прогремел взрыв в украинском посольстве.

Читайте также: В здании посольства Украины в Мадриде прогремел взрыв