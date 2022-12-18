Париж, 18 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Мисс Гваделупа Индира Ампиот, которой исполнилось 18 лет, завоевала корону Мисс Франция, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Конкурс красоты проходил в эту субботу, 17 декабря, вечером в городе Шатору.

Победительница конкурса сменила Дайан Лейр, мисс Франция 2022 года, которая передала ей свою корону. Мисс Нор Па-де-Кале Агата Коэ, мисс Франш-Конте Марион Наварро, мисс Мартиника Аксель Рене и мисс Овернь Алисия Ладевез заняли первое, второе, третье и четвертое места соответственно.

Жюри конкурса «Мисс Франция» возглавил Фрэнсис Хастер. Судили конкурс красоты также судья Кларисса Агбененоу, певец Кенджи Жирак, актер и продюсер Доминик Беснеар, мисс Франция — 2013 Марин Лорфелин, актриса Беренжер Криф и актер Арно Дюкре.

Напомним, «Мисс Франция» — ежегодный национальный конкурс красоты, который обычно проходит во Франции в декабре.