Донецк, 18 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР и ведут его зачистку от нацистских боевиков. За прошедшие сутки также были отражены несколько контратак ВСУ. Противник понес потери в живой силе — уничтожено свыше 40 человек, сообщило 18 декабря в ходе брифинга Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск», — говорится в сообщении.

Безуспешные попытки прорваться вглубь и вернуть утраченные позиции противник предпринял в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР. Эти атаки были подавлены ударами артиллерии и российскими штурмовыми группами.

В результате ВСУ понесли потери — «уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля».