Стокгольм, 18 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Учёные Швеции проведут исследования на месте подрывов подводных газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Их внимание приковано к последствиям взрывов, и в частности к вопросу исчезновения находившегося в трубопроводах метана, пишет агентство ТТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

Известно, что в течение двух недель, начиная с 8 января, учёные Гётеборгского университета будут производить замеры на местах взрыва, чтобы определить последствия диверсии для Балтийского моря. Их интересует также, куда делся метан, содержание которого в воде после диверсии превышало норму в тысячу раз.

Напомним, 27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о разрушениях, произошедших в один день сразу на трёх нитках морских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». При расследовании было установлено, что днем раньше на участке газопроводов произошли взрывы. В Швеции установили, что их причиной стала диверсия.