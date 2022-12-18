Москва, 18 декабря, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Совфед может на заседании 23 декабря принять решение о назначении председателя Счётной палаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря сообщил сенатор Константин Долгов.

Audit.gov.ru Здание Счётной палаты

«У нас последнее плановое заседание в этом году намечено на 23 декабря. По логике — да. С точки зрения конституционных отведенных сроков — тоже да. Вероятность высока», — сказал Долгов.

При этом он напомнил, что Совет Федерации не прекращает свою работу и между пленарными заседаниями.

Кроме того, сенатор обратил внимание на то, что новый глава Счётной палаты должен быть назначен в течение 30 дней после отставки предыдущего.

Отвечая на вопрос о возможных кандидатах, Долгов заявил, что слухи комментировать не намерен.

«У меня нет информации о том, что какие-то кандидатуры президенту представлены, а слухи я не комментирую», — также сообщил парламентарий.

При этом он допустил, что конкретные кандидатуры могут быть предложены «ближе к концу недели», в частности, 21–22 декабря.

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым в соответствие с Конституцией России приведен порядок назначения на должность и освобождение от должности председателя Счётной палаты и его заместителя. Теперь и в законе о Счётной палате прописано, что этим занимается Совет Федерации.

Напомним, 30 ноября 2022 года верхняя палата парламента освободила от должности главы Счётной палаты Алексея Кудрина. Кто займет вакантное место, пока неизвестно. Сбором кандидатур занимается комитет верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам. Среди возможных претендентов в СМИ назывался первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») и глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее высказала пожелание, чтобы с новым назначением Алексея Кудрина верхняя палата парламента чаще попадала бы в топ «Яндекса». Так она отреагировала на переход Кудрина на новое место работы.