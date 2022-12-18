Москва, 18 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Дополнительные средства решено выделить из федерального бюджета на модернизацию отделений «Почты России», сообщили 18 декабря в пресс-службе правительства РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в офисе «Почты России»

Решение на эту тему было принято 16 декабря 2022 года на заседании правительства. «Почте России» в новом году будут выделены из федерального бюджета инвестиции в виде взноса в уставный капитал этой компании.

Это делается, отмечают в правительстве, «в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях».

«Бюджетные инвестиции предоставляются в целях модернизации и приведения в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях», — говорится в сообщении.

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