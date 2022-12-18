Тегеран, 18 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил о планах запустить два спутника Nahid в космос в ближайшее время, сообщает агентство IRNA.

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По словам министра, идёт подготовка к запуску двух спутников, и есть надежда, что это удастся осуществить к весне 2023 года.

Кроме того, власти Ирана планируют разработать как минимум две ракеты-носителя, однако возможная дата их выпуска не называлась.

Известно, что телекоммуникационные спутники серии Nahid построены Институтом космических исследований Ирана. Впервые спутник этой серии был представлен в феврале 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран и Москва ведут переговоры о сотрудничестве в космической сфере, причём диалог проходит на постоянной основе.

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