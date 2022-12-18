Число жертв среди полицейских в результате взрыва в Ираке возросло до 10
Багдад, 18 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Количество погибших среди полицейских в результате взрыва заложенной экстремистами бомбы на пути следования нескольких полицейских машин в северной провинции Киркук (Ирак) возросло до десяти. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya 18 декабря.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ирак
Ранее телеканал Rudaw сообщал о восьми погибших сотрудниках министерства внутренних дел Ирака, среди которых значится офицер полиции.
Отмечается, что в настоящее время в районе Эль-Хувейджи, где произошел взрыв, проводится масштабная операция по поимке успевших скрыться боевиков.
Как передает ИА REGNUM, ранее в пресс-службе министерства обороны Турции сообщили о нейтрализации двух боевиков Рабочей партии Курдистана на территории Ирана.