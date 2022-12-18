Воронеж, 18 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Воронежской области на пожаре погибли дети. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ, частный дом в селе Хреновое Бобровского района загорелся ночью 18 декабря.

Sledcom.ru Следственный комитет

«В ходе тушения пожара спасателями обнаружены тела 11-летнего мальчика и его трёхлетней сестры со следами термического воздействия», ― уточнили в ведомстве.

Родителям удалось вывести из горящего дома четверых детей, в числе которых трое несовершеннолетних. Им оказана необходимая медицинская помощь.

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«Страшная трагедия произошла ночью в Бобровском районе: на пожаре в многодетной семье Сенатовых погибли двое детей. Ещё четверо детей госпитализированы. Семья числилась благополучной», ― написал в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он добавил, что причину пожара ещё предстоит установить. Предварительно, по его словам, это неисправность печного оборудования.

На месте ЧП работают следователи. Для установления точной причины возгорания будет назначен ряд экспертиз. Также, добавили в СКР, в рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре трёхлетняя девочка и пятилетний мальчик погибли во время пожара на хуторе Усьман в Багаевском районе Ростовской области. Возгорание произошло в частном доме. Дети были в жилище одни, без присмотра взрослых. Их тела нашли под завалами сгоревшего дома.