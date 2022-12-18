Вашингтон, 18 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Поддержка киевского режима может повлечет за собой серьезные последствия, которые существенно ударят по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Об этом 18 декабря сообщает бывший подполковник Армии США Дэниел Дэвис в интервью 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия Украине

Подполковник в отставке указал на существенное сокращение военных запасов США из-за регулярной помощи Украине в виде предоставления всевозможной техники и вооружения.

«Это ставит США в затруднительное положение, поскольку Вашингтон должен соизмерять масштабы запросов Киева с тем влиянием, которое это окажет на национальную безопасность Соединенных Штатов. Реальность такова, что интересы Киева не сходятся с интересами США», — отметил Дэвис.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek заявил, что дальнейшие поставки вооружения и военной техники Украине могут привести к непредсказуемым последствиям.