Москва, 18 декабря, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В последние два десятилетия Россия доминирует над Соединенными Штатами Америки в борьбе за Арктику, являющуюся одним из ключевых регионов. Об этом 18 декабря сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

По информации источника, на данный момент влияние Российской Федерации в Арктике и ее присутствие там гораздо значительнее и объемнее американского. Причинами доминирования России над США в борьбе за Арктику Politico называет существенное наращивание флота атомных ледоколов и подводных лодок.

Также отмечается, что Арктика в контексте мировой ситуации представляет огромную не только стратегическую, но и экономическую важность, что делает ее объектом интереса влиятельнейших стран.

В апреле 2021 года правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития Арктики. Всего план содержит 268 мероприятий, сама же стратегия развития Арктической зоны расписана до 2035 года.

Как передает ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Пентагона сообщалось о намерении расширить сотрудничество между США и Литвой в сфере разведки.