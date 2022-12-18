Москва, 18 декабря, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Москве свыше полусотни авиарейсов задержаны или отменены 18 декабря. Это следует из данных онлайн-табло аэропортов российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

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Так, больше всего рейсов задержано в «Домодедово» ―19 рейсов, один отменён. В аэропорту «Шереметьево», по данным на 10:00, задержаны девять рейсов, отменены два. Во «Внуково» задерживаются 19 рейсов, шесть отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 декабря в воздушных гаванях Москвы было задержано или отменено свыше 40 рейсов.

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Напомним, что за последние сутки в Москве выпало 15 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы. Ожидается, что в воскресенье будет установлен рекорд суточного максимума для 18 декабря за всю историю метеонаблюдений. В Москве из-за непогоды продолжает действовать жёлтый уровень погодной опасности.