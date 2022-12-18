Ватикан, 18 декабря, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в интервью испанской газете ABC 18 декабря заявил, что считает конфликт на Украине «мировой войной», которая не имеет перспектив завершиться в ближайшее время.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Я не вижу конца конфликта в краткосрочной перспективе, так это — мировая война, в которую уже вовлечено несколько рук», — сказал понтифик.

Также Франциск напомнил, что на данный момент ожидает одного из религиозных советников президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает ИА REGNUM, ранее папа Римский Франциск заявил, что после своего избрания в 2013 году подписал заявление о добровольной отставке в случае, если столкнется с серьезными проблемами со здоровьем.