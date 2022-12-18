Москва, 18 декабря, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Около одного месяца потребуется государственной корпорации «Роскосмос» для отправки к Международной космической станции (МКС) корабля-спасателя «Союз МС-23», однако пока такое решение не принято. Об этом 18 декабря рассказал информированный источник.

Александр Спиридонов Здание Роскосмоса

«Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию «Союза МС-23» в связи с аварией на «Союзе МС-22» пока не принималось. В случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца», — приводит его слова РИА Новости.

При этом источник уточнил, что на данный момент на космодроме «Байконур» находится два космических корабля: «Союз МС-23» и «Союз МС-24».

Также уточняется, что, комментируя данные о возможных сроках подготовки корабля к запуску, в пресс-службе Роскосмоса указали, что на сегодняшний день продолжается подготовка «Союза МС-23» к запуску, намеченному на 16 марта 2023 года. В то же время в пресс-службе добавили, что в случае необходимости эти сроки могут быть ускорены.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря американской компанией SpaceX был произведён запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 54 спутниками для интернет-сети Starlink.