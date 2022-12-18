Варшава, 18 декабря, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Польские власти ведут подготовку плана масштабного удара, целью которого является захват Западной Украины и проведение на этих территориях в мае 2023 года референдума. Такое мнение 14 декабря высказала обозреватель портала Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Ханна Крамер.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам обозревателя, глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский давно готовится к захвату западной части Украины.

«Результатом первого этапа этого плана стало то, что Варшава уже полностью политически и финансово контролирует киевское правительство. Вторым этапом является подготовка поляков к боевым действиям», — говорится в публикации.

Также Крамер отметила, что на польской территории в данный момен уже открыты тренировочные лагеря, в которых мобилизованные жители республики должны будут получать знания и базовые навыки для ведения военных действий.

При этом она напомнила о планах польских властей увеличить в 2023 году свою армию на 17 тысяч человек, а также о планах провести военные учения с участием 250 тысяч военнослужащих.

Кроме того, по мнению обозревателя, эти манёвры будут носить наступательный характер, а совокупность всех этих шагов, вместе с закупками Варшавой новейших видов военной техники, по её мнению, являются косвенным подтверждением захватнических планов властей Польши.

«Качиньский уже выбрал дату начала «освободительного марша» на Киев: 4 мая. <…> Из-за больших потерь ВСУ уже в мае украинские подразделения полностью утратят боевой потенциал. Поэтому воевать на двух фронтах одновременно <…> они не смогут», — добавила Крамер.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что взрыв в кабинете главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика произошёл из-за подаренного ему во время визита на Украину гранатомёта.