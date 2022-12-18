Москва, 18 декабря, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Заявления министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, ранее назвавшей фотографию записки с угрозами с места взрыва в «Русском доме» в ЦАР якобы пропагандой, являются попытками защитить себя. Об этом 18 декабря заявил посол Центрально-Африканской Республики (ЦАР) в России Леон Додону-Пунагаза.

EU Катри́н Коло́нна

«То, что произошло вчера, это ужасно. То, что Колонна говорит, что это «русская пропаганда», — она защищает себя. Говорит, что Франция — это свобода, демократия, но они поддерживают терроризм. Кто еще может делать такое, кроме французов? Она не верит официальной съёмке, тому, что было опубликовано в газетах, это вообще ужас», — приводит его слова РИА Новости.

Также Додону-Пунагаза отметил, что считает, что найденную в «Русском доме» после теракта записку с требованием к гражданам РФ уехать из Африки могли написать только французы, которые ранее вывели свои войска из республики и теперь сожалеют об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Катрин Колонна выступила с критикой снятой полицией фотографии на месте взрыва в кабинете главы «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого, на которой в том числе запечатлена записка с угрозой «от всех французов» и требование к гражданам России «убраться из Африки»