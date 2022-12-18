Токио, 18 декабря, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Две ракеты, которые были запущены 18 декабря Северной Кореей в сторону Японского моря, упали за пределами исключительной экономической зоны, заявил журналистам заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Оба снаряда были баллистическими. По словам Ино, они пролетели около 500 км, а максимальная высота, которой удалось достичь ракетам, составила 550 км.

Чиновник также назвал эти ракетные запуски КНДР «совершенно неприемлемыми».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Северная Корея на ракетодроме Сохэ испытала новый твердотопливный двигатель для своих ракет.

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