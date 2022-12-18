В США запустили ракету Falcon 9 с десятками спутников Starlink
SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с десятками спутников Starlink
Майами, США, 18 декабря, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 54 спутниками для интернет-сети Starlink был произведен американской компанией SpaceX 17 декабря, сообщается на сайте организации.
Местом старта стала площадка Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида, США). Первая ступень стартовавшей ракеты использовалась уже 14 раз.
Спустя несколько минут после запуска эта часть Falcon 9 опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. В SpaceX также уточнили, что развертывание группы спутников Starlink произошло успешно.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря с космодрома на мысе Канаверал была запущена ракета-носитель Falcon 9, которая вывела в космос два спутника связи O3b mPOWER, принадлежащих люксембургской компании SES.