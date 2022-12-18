Майами, США, 18 декабря, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 54 спутниками для интернет-сети Starlink был произведен американской компанией SpaceX 17 декабря, сообщается на сайте организации.

spaceX Запуск Falcon 9

Местом старта стала площадка Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида, США). Первая ступень стартовавшей ракеты использовалась уже 14 раз.

Спустя несколько минут после запуска эта часть Falcon 9 опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. В SpaceX также уточнили, что развертывание группы спутников Starlink произошло успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря с космодрома на мысе Канаверал была запущена ракета-носитель Falcon 9, которая вывела в космос два спутника связи O3b mPOWER, принадлежащих люксембургской компании SES.