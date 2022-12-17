Остин, США, 17 декабря, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Власти Техаса возобновят строительство защитной стены на границе штата с Мексикой, сообщает 17 декабря телеканал Fox News.

Tomascastelazo Стена на границе США и Мексики

Об этом объявил губернатор Техаса Грег Эббот после окончания продолжительных переговоров с владельцами частной собственности о строительстве инфраструктуры на их землях.

Эббот сказал, что переговоры с частными собственниками шли чрезвычайно тяжело, но в итоге с ними удалось договориться. Поэтому уже в следующем месяце начнётся возведение ещё одной стены. По словам губернатора, темпы строительства должны быть значительно выше по сравнению с предыдущими.

Проект строительства пограничной стены разрабатывался в течение нескольких месяцев после того, как Комиссия по объектам Техаса одобрила контракт на $167 млн с компанией Southwest Valley Constructors. Проект предназначен для возведения почти семимильной пограничной стены в районе Дель-Рио.

Второй контракт был подписан со строительной компанией BFBC из Техаса на строительство другой семимильной стены в долине Рио-Гранде.

Администрация президента Джо Байдена 14 декабря подала в суд на штат Аризона за строительства импровизированной пограничной стены с использованием транспортных контейнеров и колючей проволоки. При этом администрация утверждает, что штат устроил эти работы на федеральных землях.

В иске, поданном в федеральный окружной суд, утверждается, что установка многотонных транспортных контейнеров, заваренных и увенчанных колючей проволокой, наносит ущерб федеральным землям, угрожает общественной безопасности и препятствует возможности федеральных органов и должностных лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов, выполнять свои служебные обязанности.

Напомним, что строительство разделительной стены между США и Мексикой с целью предотвращения нелегальной иммиграции началось ещё в 1994 году. Дональд Трамп сделал возведение стены одним из главных пунктов своей предвыборной программы. После того как в ноябре 2022 года суд отменил ряд ковидных ограничений на въезд иностранцев на территорию США, власти южных штатов ожидают наплыва значительного числа иммигрантов из стран Латинской Америки.