Банги, 17 декабря, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Боевики из антиправительственной повстанческой «Коалиции патриотов за перемены» атаковали город Нгакобо на юге Центрально-Африканской Республики (ЦАР), сообщает издание Corbeaunews.

hdptcar Комбатант в ЦАР

Нападение на позиции правительственных сил в Нгакобо было совершено ранним утром, 17 декабря. Боевикам удалось войти в город, однако они были отброшены правительственными силами после ожесточенного боя. Информации о возможных потерях сторон не приводится.

Правительственные силы в настоящее время полностью контролируют Нгакобо, который расположен в 56 км к югу от стратегически важного города Бамбари.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в Банги рассказали, что в вопросе расследования теракта в отношении главы «Русского дома» Дмитрия Сытого ведомство постоянно контактирует с правоохранительными органами Центрально-Африканской Республики (ЦАР).

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