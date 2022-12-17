Берлин, 17 декабря, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Планам Германии сэкономить газ помешало наступление холодов, пишет газета Die Welt.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Журналисты издания сообщили о провале планов Германии по экономии газа, поскольку холода повлияли на потребление топлива. По данным Федерального сетевого агентства Германии, потребление газа все еще находится на 13% ниже, чем в 2021 году, а жители Германии стали потреблять на 14% больше газа по сравнению с предыдущей неделей. Так Германия потеряла целый процент в газохранилищах.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в срочном предупреждении для жителей Германии попросил граждан страны быть экономными, несмотря на холод.

По данным газеты Die Welt, нынешних запасов газа должно хватить на эту зиму, однако власти беспокоятся о следующих заморозках. В 2023 году без российского газа хранилища придется снова максимально заполнять.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в условиях энергокризиса страна сможет пережить эту и следующую зимы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии открылся первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ).