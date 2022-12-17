Душанбе, 17 декабря, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Российские граждане в Таджикистане поддерживают страну в условиях сложной международной ситуации, сообщил журналистам посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев на открытии IX региональной конференции российских соотечественников ближнего зарубежья в Душанбе.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

По словам российского дипломата, диаспора солидарна с Россией и твердо заявляет о готовности поддерживать страну, что становится важным фактором консолидации российского зарубежья. С началом спецоперации западные государства развязали против России гибридную войну, заявил посол Семен Григорьев. По его словам, единство работы соотечественников станет «ответом всем врагам» и способствует эффективной защите их прав и интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, на международной межпартийной конференции «Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета» 14 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в текущих реалиях значимость Содружества Независимых Государств (СНГ) будет только возрастать.

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