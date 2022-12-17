Банги, 17 декабря, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В вопросе расследования теракта в отношении главы «Русского дома» Дмитрия Сытого постоянно контактирует с правоохранительными органами Центрально-Африканской Республики (ЦАР) посольство России в этой стране. Об этом 17 декабря рассказали в посольстве РФ в Банги.

ЦАР

Как отметил представитель российской дипмиссии, слова которого приводит ТАСС, ранее власти ЦАР на самом высоком уровне заявили, что готовы сотрудничать с российской стороной в этом вопросе.

«Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами ЦАР. Следствие ведется, детали пока не раскрываются», — указали в посольстве РФ.

Также в российской дипмиссии указали, что глава Русского дома в данный момент находится в сознании и его жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава «Русского дома» в Центрально-Африканской Республике Дмитрий Сытый впервые пришёл в сознание после покушения на его жизнь.