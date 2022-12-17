Киншаса, 17 декабря, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе в результате проливных дождей погибли 169 человек, сообщает 17 декабря конголезский новостной портал Actualite.

(сс)Irene2005 г. Киншаса. Конго

Сообщается, что в результате ливней, которое обрушились на ДР Конго в ночь на 13 декабря, пострадали ещё 30 человек, разрушены 280 домов.

Президент ДР Конго Феликс Чисекеди планирует посетить 17 декабря ряд пострадавших в столице кварталов, чтобы получить информацию из первых рук о ходе ликвидации последствий ливня.

Правительство страны выделило экстренные фонды для помощи жителям, которые лишились имущества и средств к существованию из-за стихийного бедствия.

Напомним, ливень, который обрушился на Киншасу 13 декабря, вызвал наводнение и многочисленные оползни, сопровождавшиеся обрушением домов.