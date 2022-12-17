Якутск, 17 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Якутии начнут готовить кадры для нефтегазодобывающей отрасли. Только на 2023–2024 учебный год потребности промышленников в профессиональных специалистах — 2771 человек. Такие цифры сообщили на совещании 17 декабря, которое провёл в Ленске глава Якутии Айсен Николаев.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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Среднемесячная заработная плата в нефтегазовой отрасли Якутии составляет 128 тыс. рублей. Нехватку кадров участники совещания связали с отставанием в подготовке новых специалистов.

«Мы растём в промышленности прорывными темпами, и потребность в высококвалифицированных специалистах у компаний очень большая. Сегодня крупные промышленные компании, не только нефтегазовые, но и угольные, золотодобывающие, алмазодобывающие предприятия, испытывают дефицит в рабочих кадрах», — отметил Айсен Николаев.

Система профессионального и высшего образования Якутии закрывает только 50% потребностей в кадрах. Для решения проблемы власти республики предложили выделить детализированные квоты на целевое обучение по востребованным специальностям промышленности. Также планируется использовать опыт ООО «Газпром трансгаз Томск», которое берёт на практику успешных студентов и в дальнейшем отправляет их на обучение в вузы страны по целевому договору. Помимо этого, в колледжах Якутии увеличат количество мест для абитуриентов по промышленным специальностям, разработают сквозную программу профессиональной ориентации и подготовки кадров для промышленности.

На совещании предложили создать на базе Южно-Якутского технологического колледжа горнодобывающий кластер.

Айсен Николаев поручил больше внимания уделять подготовке кадров для промышленности, и вести эту работу необходимо со школьной скамьи — проводить профориентацию, открывать фирменные классы.

«У нас есть хорошие примеры, той же «Роснефти», которая открывает такие классы. Надо, чтобы и другие компании последовали их примеру, при этом, открывая не только в тех местах, где они непосредственно работают, но и в других районах, и в Якутске, чтобы наши дети со школьной скамьи ориентировались на работу в нефтегазовой отрасли. А отрасль эта очень интересная, растущая в республике. Кадры будут всегда востребованы, и, конечно, немаловажно то, что сегодня в нефтегазовой отрасли одни из самых высоких заработных плат в республике», — сказал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в Якутии откроют учебно-тренировочный комплекс военно-патриотического воспитания для подготовки снайперов.