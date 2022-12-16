Якутск, 16 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В 2023 году в Якутии откроют учебно-тренировочный комплекс военно-патриотического воспитания для подготовки снайперов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства и главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

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Реализацию проекта 16 декабря обсудили полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев.

«Мы договаривались построить в Якутии центр высокоточной стрельбы, создать условия для подготовки людей, которые будут защищать нашу родину», — сказал Трутнев.

В России по поручению президента Владимира Путина будут открыты центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Бурятии, Калмыкии, Татарстане, Чеченской республике, Хабаровском крае, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. В дальнейшем такие центры появятся во всех регионах страны. В Якутии же упор сделают на воспитании и подготовке снайперов.

«Якутия славилась своими снайперами, Героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Мы ими гордимся, ими гордится вся Якутия. Уверен в том, что создание здесь современного комплекса для высокоточной стрельбы поможет нам готовить бойцов высокого класса и защищать родину», — отметил Юрий Трутнев.

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что работа по созданию центра уже ведётся и основной его задачей будет являться тренировка стрелков на дальние и сверхдальние расстояния. Тренироваться в нём смогут физические лица, сотрудники силовых структур и специализированные юридические лица.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в Якутске будет открыт центр подготовки операторов, которые будут учиться использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Запуск этого проекта одобрил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.